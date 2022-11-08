虎門科技公開申購踴躍 吸引超過7萬件申購

虎門科技（6791）初次上櫃案件的公開申購作業於今（8）日由證券櫃檯買賣中心完成抽籤事宜，根據櫃買中心公布，參與虎門初次上櫃案公開申購合格件數達72,486件，中籤率為1％，申購程度相當熱烈。虎門預計將於11月14日正式掛牌上櫃。

虎門每股承銷價為46元，本次IPO承銷張數731張，吸引逾7萬多筆申購，今日公告中籤率為1％，以8日成交均價54.4元計算，約有18.2％的溢價差。

虎門為知識技術工程服務顧問公司，是國內CAE技術應用領導者，累積服務的客戶超過3,000家，包含大專院校、國家中山科學研究院及工業技術研究院，以及半導體、光電、電動車、電腦及周邊設備、傳統產業等各產業領導廠商；CPC服務中小型成長企業為主，客戶涵蓋生技醫療、餐飲、電商等。資訊系統整合開發及服務之需求持續成長，虎門也增加產品多元性，業績連年成長，累積前三季營收3.75億元，成長28.34％；稅後淨利4,994萬元，每股稅後盈餘（EPS）2.72元。虎門今日亦公告10月營收4,480萬元，較去年同期成長5.85％；累計1-10月營收4.2億元，年增25.5％。

Covid-19疫情促使遠端操作與管理需求快速上升，智慧工廠發展加速，虎門可針對不同的軟硬體設備進行虛實資訊的整合，達到智慧工廠的需求，協助客戶在工業4.0居領先地位。此外，虎門也提供軟硬體整合的解決方案，與工研院合作開發金屬3D列印設備已經開始銷售，並與中山大學共同成立金屬積層製造中心，可提供設計、生產、代工一條龍服務。虎門擁有完善的工程分析團隊，具備幫客戶做加值服務的能力，朝技術工程服務顧問公司轉型，可提供相關工程服務及收取顧問費用，成為未來成長動能之一。