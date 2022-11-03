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櫃買市場業績發表會 11月10日起熱鬧登場

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

為利投資人了解上櫃公司最新之財務業務資訊，並配合上櫃公司第3季財務報告公告，櫃買中心規劃一系列櫃買市場業績發表會，將自11月10日起於櫃買中心官網以線上直播方式舉辦（不開放投資人現場參與），投資人可至線上觀看。

櫃買中心表示，台灣完整半導體產業鏈具備強大的全球競爭優勢，位居電子產業重要領頭羊地位，其景氣變化與資本市場的波動息息相關。11月10日（周四）安排「半導體（一）」主題，邀請晶圓及IC測試廠商精測（6510）、半導體矽晶圓廠商環球晶（6488）及太陽能晶棒與晶片廠商中美晶（5483）等3家公司經營團隊，線上直播說明公司財務業務最新發展情形及產業概況。

「富櫃200指數」成分股為代表台灣中小型股票的櫃買市場市值及流動性最佳200檔上櫃股票，係追蹤上櫃股票市場走勢的最佳指標。為利投資人了解納入富櫃200指數成分股的上櫃公司，11月11日（周五）推出「富櫃200」主題，邀請國內從事安控影像軟體廠商聰泰（5474）、全方位無塵室機電工程大廠聖暉（5536），以及PCB 及半導體製程乾燥設備廠商群翊（6664）等3家公司經營團隊線上直播說明。

櫃買中心說，這次系列業績發表會主題豐富，各場次皆由上櫃公司經營團隊說明營運績效及對未來產業前景看法，是投資人進一步瞭解企業營運發展契機及研究產業的最佳平台。各場次業績發表會簡報資料可於會議前一營業日至活動網頁下載，投資人亦可於活動網頁提問欄位輸入想詢問公司的財務業務問題，另各場次皆有錄製影音檔，置於櫃買中心網站提供投資人點閱觀看，櫃買中心網站查詢。

櫃買中心

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