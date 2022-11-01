寶雅今年挑戰賺逼近兩股本 股價飛奔漲幅逾9%

寶雅（5904）公告第3季財報，單季每股純益6.07元，創歷史次高表現，且優於市場預期，法人預估，隨著人流及疫後復甦，寶雅第4季業績有望淡季不淡，單季EPS仍可望有逾6元的成績，全年將大賺逼近兩個股本，激勵寶雅今日股價表現，盤中股價來到449元，漲幅逾9%，成為今日盤面強勢指標。

法人表示，寶雅今年以來零售市佔率穩定攀升，主要是公司積極調整商品策略迎復甦需求，包括美妝、保養品類銷售都有雙位數成長，並使ASP維持高檔，加上持續展店，在規模效應帶動下，營益率維持過往水準。第4季隨著疫情趨緩，預估寶雅展店將加速，加上同店維持成長，可望使單季每股純益持續站在6元之上，且全年每股純益將來到19.8元，逼近賺進兩個股本。

寶雅公布第3季財報，第3季營收為52.5億元，年增24.8%，營業毛利為22.6億元，毛利率為43.0%，營業利益為7.93億元，營業利益率15.1%，稅後獲利6.2億元，年增57.0%，每股純益6.07元。今年前三季營收為143.4億元，年增12.7%，營業毛利為60.5億元，毛利率保持平穩為42.2%，營業利益為18.1億元，營業利益率12.6%，稅後獲利14.1億元，年增9.8%，每股純益13.83元。

截至9月底為止，寶雅家數來到297間、寶家37間。寶雅表示，集團將持續展店，預計對公司帶來正面貢獻；同時將持續加速數位布局，包括持續推廣POYA PAY行動支付、POYA BUY寶雅線上買，藉由產品組合優化以及完整數位布局提升消費者體驗。