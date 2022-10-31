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鉅秀公司11月8日辦理創櫃板登錄前籌資

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
鉅秀公司活動式水舞演出。(櫃買中心/提供)
鉅秀公司活動式水舞演出。(櫃買中心/提供)

櫃買中心創櫃板再添生力軍，鉅秀(7630；產業類別：其他)將於今(2022)年11月8日透過創櫃板辦理登錄前籌資。由推薦單位輔仁大學出具創新創意意見書。

鉅秀公司專長活動企劃，承辦許多大型運動賽會開閉幕典禮活動及表演設計，尤擅長於活動中結合各式特效，如煙火、水舞、水幕、光雕投影及無人機表演等。其營業實績包括連續多年承作台北101跨年煙火施放工程及LED光雕工程，且承辦多場全國型運動賽事之開閉幕典禮與聖火傳遞環節，近年亦運用其光影操作專業技術，拓展其業務至廟宇光雕工程。

鉅秀公司將自今年11月1日起揭示其籌資資訊，11月8日起進行投資人認購及繳款作業。投資人可至櫃買市場業務宣導網站(https://dsp.tpex.org.tw)的創櫃板公司頁籤，點選認購籌資資訊項下的辦理中籌資資訊，即可查詢該公司籌資資訊，並可進入創櫃板公司籌資系統進行認購作業，全天候24小時均開放認購，投資人須以自然人憑證、工商憑證、組織及團體憑證或金融憑證(即一般股票使用的網路下單憑證)登入系統，並充分了解風險預告事項後，始可進行認購。

認購 創櫃板

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