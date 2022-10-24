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好市多標價「1 符號」藏玄機 CEO證實：賣完就沒了！

富邦證券輔導虎門科技10月25日起受理競價拍賣 底價每股38.33元

經濟日報／ 記者王皓正／台北即時報導

富邦證券輔導的虎門科技（6791）10月25日起受理競價拍賣作業。承銷方式將採取競價拍賣及公開申購，競拍底價敲定為每股38.33元，10月25日起開始競價拍賣到10月27日結束，10月31日為開標日，將依競拍結果決定承銷價格，其競拍底價的1.2倍，即46元為承銷價格的上限。

富邦證券資深副總經理吳春敏表示，虎門科技此次發行現金增資新股上櫃案，採競價拍賣者計有1,673千股，公開申購計有731千股，競拍底價每股訂為38.33元，依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購，而公開申購承銷價，以各得標單價格及其數量加權平均所得價格，以競拍底價1.2倍為承銷價格上限，訂於11月2日開始公開申購。

虎門科技成立於民國69年，主要提供各領域及產業模擬分析(包含結構、電磁場及熱流計算等)，透過實體模組轉化成數位資料，整合到虛擬體系中，在虛擬體系中模擬現實作業中可能遭遇到的每項工作與流程，模擬並以數值分析過去受條件限制而無法預先發掘解決之工程問題，進而提供客戶最佳解決方案。虎門科技111年上半年營業收入為2.3億元，毛利率為37.02％，每股稅後盈餘1.57元，111年發放現金股利達3.46元。

競拍 富邦

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