散戶挺「K董」 星宇航空股東人數激增但千張大戶卻少了

星宇航空（2646）在9月30日正式登錄興櫃，第一天蜜月行情曾在盤中創下25.2元高價紀錄，可惜掛牌後股價直往下滑落，甚至已創興櫃來新低，但是，從股東人數來看，卻出現散戶挺，大戶落跑的情況，統計興櫃前千張以上股東達41人，但截至上周卻是減少15人，只剩26人；5張以下的股東人數則是由111人激增至28,730人。

「K董」張國煒創立星宇航空，9月30日登錄興櫃，當天盤中低價16.8元，高價25.2元，順利拉出新股蜜月行情，可惜之後股價卻是一路往下跌，10月17日一度在盤中下滑至15.4元，今（19）日以16.1元開出，盤中一度拉升至16.55元，漲幅0.81%。

星宇航空股價直直落，千張大戶股東人數也直往下掉，從興櫃前的41人，到目前統計至10月14日，下滑至26人，減少了15人；另外，800~1,000張的股東人數也從9月30日的12人降至8人；600~800張股東人數由從4人降至1人；400~600人股東人數從17人降至6人。

相較於持股100張以上的股東人數減少，小股東人數卻是大幅增加，不到1張的股東人數在興櫃時4人，截至10月14日增至3,874人；1~5張股東人數由107人增至24,856人；5~10張的股東人數由97人增至1,926人，其他在40~50張以下各統計級距的股東人數也呈現增加，目前總股東人數達32,493人，較9月30日的1,286人激增。