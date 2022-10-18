康和證券輔導益鈞環科*-新 19日登錄興櫃戰略新板 

康和證券擔任主辦輔導益鈞環保科技（6912，簡稱益鈞環科*-新），在今年9月22日送件申請初次登錄興櫃戰略新板股票，並預計於10月19日登錄興櫃戰略新板，興櫃登錄價為5元，產業別是其他類。

根據櫃買中心資料顯示，益鈞環科*-新成立於2019年6月，董事長為秦嘉鴻，總經理為秦錫鈞，是全球首家從事對廢棄尿布與工廠製造的瑕疵尿布的回收與再利用，並制定一套完善的循環再利用方案的企業。該公司技術可將其還原成高價值原材料〔塑膠、紙纖、高吸水分子（聚丙烯酸納；SAP)〕，加以循環再利用。

循環再利用的再製成高價值原物料，除了可以直接銷售外，並可透過與下游廠商合作將原料再利用產生相關產品如：建材、再生紙製品，及農業相關用品等，再生塑膠可做包裝袋、衣架、回收桶等，再生紙纖可以做書寫紙與貓砂，再生高吸水分子則可做為保冷劑、防洪袋等；甚至原料回到上游產出端（如長照或醫事機構及尿布工廠）再製成週邊非親膚性產品。

益鈞環科*-新自2020年示範場建置開始，試辦多項計畫執行，在今年年獲得工業局個案再利用核准，以及完成環保署城市廢棄尿布試驗計畫，預計明年年第3季開始在蘆竹廠，陸續完成瑕疵尿布與廢棄尿布的產線運營。

益鈞環科*-新每股面額1元，送件時資本額為1億元，主辦券商為康和綜合證券。2021年營收為0元，虧損2,623萬元，每股虧損0.7元；今年上半年營收為9.8萬元，虧損1,754萬元，每股虧損0.26元。

金管會為使資本市場與國際接軌，推動採「彈性面額股票制度」，為利投資人易於辨識，對於採彈性面額之證券簡稱將加註「*」。由於股票面額非新台幣10元與大部分之股票不同，故其每股盈餘、每股淨值、股數等資訊與其他公司並不具比較性，投資人需注意其評價方式，作投資決策時更應仔細閱讀及使用其相關財務資訊。目前櫃買中心網站>上櫃專區>採彈性面額上(興)櫃專區已揭露彈性面額公司名單，請投資人多加注意。