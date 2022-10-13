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聚賢研發公司 20日辦理創櫃板登錄前籌資

經濟日報／ 記者黃力／即時報導

櫃買中心創櫃板再添生力軍，聚賢研發股份有限公司(以下簡稱聚賢研發公司；股票代號：7631；產業類別：電子科技)將於111年10月20日透過創櫃板辦理登錄前籌資。

由推薦單位國立中興大學管理學院出具創新創意意見書之聚賢研發公司，以提供科技廠生產設備為主軸，為具有設備安裝服務及開發能力的專業供應商，該公司運用核心技術能力，專致於傳載自動化與特殊氣體供應系統等半導體產業之「設備服務」；並提供科技廠房內廠務端供應管/線路，及連結廠務系統與新進國外原廠製程設備供應管線規劃設計、安裝等「工程服務」，該公司開發之設備零組件產品皆導入減碳、提升效能等設計思維，其並將在111年底公開第一份永續報告書。

聚賢研發公司將自111年10月13日起揭示其籌資資訊，10月20日起進行投資人認購及繳款作業。投資人可至「櫃買市場業務宣導網站」(https://dsp.tpex.org.tw)之「創櫃板公司」頁籤，點選「認購籌資資訊」項下的「辦理中籌資資訊」，即可查詢該公司籌資資訊，並可進入「創櫃板公司籌資系統」進行認購作業，全天候24小時均開放認購，投資人須以自然人憑證、工商憑證、組織及團體憑證或金融憑證(即一般股票使用之網路下單憑證)登入系統，並充分了解風險預告事項後，始可進行認購。

認購 創櫃板

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