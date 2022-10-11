橘焱胡同前九月營收年增逾10％ 看好下半年表現

興櫃連鎖餐飲集團橘焱胡同(2761)公布9月合併營收為0.68億元，月增5.23%，年增22.79%；累計前九月合併營收4.92億元，較去年4.43億，年增11.03%，主係受惠於國內餐飲市場回溫及中秋檔期。

展望後市，隨兩岸疫情趨緩、餐飲內需市場回溫、台灣邊境開放及星宇飛機餐增加等利多，預計將加速展新店、海外拓店，擴大集團規模，並引進日系知名鰻魚飯品牌（うなぎ四代目菊川），多箭齊發，刺激集團營運成長。

9月受惠中秋節及餐廳內用需求強勁，台灣胡同燒肉本月營收創近三年中秋檔期新高，其他代表品牌營運表現也優於八月。「胡同商城」電商受惠於中秋送禮及居家烤肉商機，烤肉組及肉乾禮盒等商品好評熱售，帶動本月業績較上月顯著成長。

為迎接即到來耶誕、百貨周年慶及跨年等檔期，橘焱胡同將把握節慶商機，推出各式不同的行銷活動吸引消費者來用餐，另外，11月胡同燒肉即將邁入第17年，屆時也將推出周年慶活動回饋給消費者。法人也看好第4季的營收表現。

此外，電商預計將於今年11月中下旬推出年菜及肉乾禮盒搶攻年節送禮市場，除了在「胡同商城」曝光外，也擬與各大團購平台配合推出年節禮盒，增加曝光促進營收成長。台灣於10月13日邊境解封，星宇航空也將增闢亞洲新航線拓展飛行版圖，客運市場商機擬將復甦，因胡同燒肉有提供星宇航空飛機餐食材，故可間接受惠。