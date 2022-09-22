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鑫龍騰 現增6億到位

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄報導

鑫龍騰（3188）昨（21）日公告，現金增資6億元已全部收足入袋，有效充實營運資金。鑫龍騰土地存貨飽足，業績穩定進帳，未來展望看俏。

法人表示，鑫龍騰成功利用近年高雄房市大漲契機，布局高雄、台南房市有成，經營體質更上層樓。昨天鑫龍騰收盤12.7元、跌0.1元。

鑫龍騰昨天公告，2022年度現金增資，發行普通股6,000萬股，每股認購價格10元，實收股款總額6億元，業已全數收足。現金增資基準日為2022年9月21日，預定股款繳納憑證上櫃日期2022年9月26日。

受惠於台積電進駐高雄設廠效應，鑫龍騰布局成功表現出色，尤其積極購進土地獲益甚多，陸續在高雄市區及岡山取得建地。

岡山 台南 台積電 高雄市

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