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日本將重新開放非旅行團入境 旅行社股全面急拉

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
山富旅遊。業者提供(資料照)
山富旅遊。業者提供(資料照)

日本首相岸田文雄宣布將於9月7日起把每日入境人數上限從2萬提高至5萬人，並宣布將進一步放寬外國人以旅遊為目的入境日本，也就是非旅行團的入境觀光，消息一出激勵旅行社股全面急拉，指標股山富（2743）盤中來到71.7元，漲幅逾7%，鳳凰（5706）盤中來到67.1元，漲幅近5%，五福（2745）、易飛網（2734）股價也聯袂昂首。市場看好，日本政府進一步放寬入境旅遊，而日本又是國人境外旅遊的首選，有利海外旅遊復甦。

隨著國際間的旅遊限制逐漸鬆綁，旅行社近期自由行商品詢問度明顯提升，業者表示，目前旅客主要關注的仍是雙方國家其一尚未解除隔離管制，或尚未開放旅客以觀光簽入境，而隨著各國陸續解封，對海外旅遊復甦帶來正面效應。

根據先前旅行社業者作出的「出境旅遊意願調查表」統計，旅客疫後最想去的地區由日本奪冠，其次則為韓國、歐洲、亞非、東南亞，進一步分析發現，大阪是最熱門的旅遊目的地，第二名至第五名分別是首爾、德國及瑞士、沖繩、土耳其，出發時間以今年秋、冬兩季詢問度最高。

而因應全球旅遊解封勢在必行，旅行社業者也陸續與多家航空公司洽談第4季至明年上半年包機，其中又以日本二、三線城市包機的選擇性最多，足見日本是各業者布局重鎮。而迎接未來國內禁團令解禁以及防疫考量，行程規劃也以安排戶外及自然景點為主，並增加以往未曾走訪過的新景點。

日本 旅行社

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