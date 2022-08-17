多樣主題「櫃買市場業績發表會」8月23日起壓軸登場

配合上櫃、興櫃公司111年第2季財務報告公告，櫃買中心規劃一系列之「櫃買市場業績發表會」，將於8月23日、24日、25日及26日接續推出「光電與半導體」、「富櫃200（三）」、「興櫃特色」及「精緻生活」等豐富主題，發表會於櫃買中心官網以線上直播方式舉辦（不開放現場參加），歡迎投資人踴躍觀看。

櫃買中心指出，隨著科技產品日新月異，光電業及半導體業為臺灣重要科技產業發展之一環。8月23日將聚焦在「光電與半導體」類股，與會的公司有專精於液晶顯示器背光模組之光學膜廠商友輝（4933）、從事安全監控系統產品之研發製造廠商勝品（6556），以及專業伺服器遠端管理晶片廠信驊（5274）等三家公司線上直播說明。

櫃買中心表示，「富櫃200指數」成分股為代表臺灣中小型股票之櫃買市場市值及流動性最佳200檔上櫃股票，該指數亦成功吸引相關業者陸續推出各式指數化商品，可讓投資人以更多元途徑直接參與上櫃市場的投資。本次於8月24日加碼推出第三場「富櫃200（三）」主題之業績發表會，邀請散熱解決方案供應商力致（3483）、國內醫藥品連鎖通路商大樹（6469），以及專業石英元件製造廠商加高（8182）等三家公司經營團隊線上直播說明。

本系列業績發表會各場次業績發表會簡報資料可於會議前一營業日至活動網頁下載，投資人可透過活動網頁提問公司的財務業務問題，另各場次皆有錄製影音檔，置於櫃買中心網站提供投資人點閱觀看，歡迎至櫃買中心網站（網址：https://www.tpex.org.tw；「首頁\最新訊息\櫃買影音」）查詢。