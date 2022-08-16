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興櫃上半年整體營收、獲利穩健成長 四家賺逾1股本

經濟日報／ 記者王奐敏／即時報導

櫃買中心表示，興櫃公司應公告申報2022年第2季財務報告之公司家數為292家（不含三家銀行、證券及保險公司），除富利康科技（6837）未於期限內完成2022年第2季財務報告之公告申報外，餘皆已完成。經統計上述291家興櫃公司2022年上半年度整體營收總計約1,991億元，較2021年上半年度成長238億元，成長幅度約13.6%，2022年上半年度整體獲利總計約161億元，較2021年上半年度成長45億元，成長幅度約39.1%，主要成長產業包含半導體業、生技醫療業及電機機械業。

在每股稅後純益（EPS）方面，2022年上半年度賺超過一個股本（EPS超過10元）的公司計有四家，分別為巨漢、達發、圓點奈米、振大環球；EPS為5元以上未達10元的公司計有五家；2元以上未達5元的公司計有58家；合計67家公司EPS達2元以上，占整體興櫃公司逾二成，此外，興櫃公司2022年上半年度度獲利公司家數計205家，占整體興櫃公司達七成，顯示興櫃市場有許多基本面穩健之公司值得投資人關注。

櫃買中心表示，為服務投資大眾，櫃買網站提供興櫃公司EPS排名資訊，歡迎投資人於櫃買中心網站（www.tpex.org.tw>上櫃/興櫃公司>上櫃/興櫃公司資訊>上櫃/興櫃公司財務排名>興櫃EPS排名）查詢利用。另可至公開資訊觀測站之「財務報表」項下查閱，或至「基本資料」項下查看財務報告電子書，並善用「財務比較e點通」（http://mopsfin.twse.com.tw/）專區，以協助解讀並比較財務資料，作為投資決策參考。

興櫃 櫃買中心 EPS

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