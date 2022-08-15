安勤上半年EPS達3.39元 突破去年全年成績

工業電腦廠安勤（3479）公告第二季財報，稅後純益1.49億元，季增28％，EPS 1.90元，累計上半年EPS達3.39元，已突破去年全年。

公司今年各產業出貨集中，博弈、零售、工業自動化、醫療及投票機需求放量，上半年營收規模為35.22億元，年增達 59 %。

法人指出，安勤目前訂單能見度已看到年底，工廠產能滿載，零組件缺料仍有部分長短料狀況，預料到Q4就趨於減緩。上半年顯著成長來自於美洲、日本等市場，尤其是博奕、零售、投票機相關、工業自動化、醫療照護等。

美洲區一掃疫後陰霾，復甦力道強勁，尤其表現在博奕老客戶的長單貢獻，加上零售產業針對非接觸的Self-Kiosk服務商機以及民生需求的POS機相關付款設備，今年都將會穩定收割。日本區貢獻來自於主力經銷商對旗下FA/機器設備廠放量出貨，標準品/ODM皆有長期訂單配合。法人推估下半年仍持續穩定貢獻。

展望明年，醫療高階伺服器(High Performance Computer)逐步開花結果，電子紙(Digital Paper)產品從黑白提升到彩色技術，並期望在醫療照護及運輸產業上落實市場需求。