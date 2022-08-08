汎銓11日競拍 底價86.96元

半導體檢測廠汎銓科技（6830）表示，為配合初次上市前辦理現金增資發行新股，同時以競價拍賣及公開申購方式辦理承銷，對外公開承銷總數共4,879張，其中3,744張採競價拍賣方式進行，拍賣期間為2022年8月11日起至8月15日止，每日上午9時至下午2時，競拍底價訂為每股86.96元。

汎銓表示，價高者優先得標，每個得標人應依其得標價格認購，每標單最低1張，最高487張，將於2022年8月17日開標。

汎銓公布7月營收為1.62億元，年增26.37％，改寫歷年單月次高記錄。

汎銓表示，受惠公司持續完備兩岸分析檢測量能擴增有成，精進分析檢測工程人員培訓、有效結合自有產銷管理系統達到可靠精準分析、提升委案分析效率，在目前客戶委案訂單充沛、以及半導體上、中、下游供應鏈客戶加大材料分析(MA)、故障分析(FA)委案需求挹注，營收已連三月穩定成長力道。