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汎銓7月營收歷年次高 11日上市前現增競價拍賣

經濟日報／ 記者尹慧中／台北即時報導

汎銓(6830)今日公布2022年7月營收新台幣1.62億元，受惠客戶業務需求強勁，帶動7月營收年增26.37％，並改寫歷年單月次高記錄。累計2022年1至7月營收達9.58億元，創歷年同期新高，並較去年同期成長20.43％。

另外汎銓為配合初次上市前辦理現金增資發行新股，同時以競價拍賣及公開申購方式辦理承銷，對外公開承銷總數共4,879張，其中3,744張採競價拍賣方式進行，拍賣期間為2022年8月11日起至8月15日止，每日上午9時至下午2時，競拍底價訂為每股新台幣86.96元，價高者優先得標，每個得標人應依其得標價格認購，每標單最低1張，最高487張，將於2022年8月17日開標。

至於此次汎銓公開申購張數為1,135張，公開申購期間為2022年8月19日起至8月23日止，公開申購承銷價格則以各得標單之價格及其數量加權平均所得之價格為之，並以最低承銷價格之1.15倍為上限，每股發行價格暫定新台幣100元溢價發行。

公司表示，受惠公司持續完備兩岸分析檢測量能擴增有成，精進分析檢測工程人員培訓、有效結合自有產銷管理系統達到可靠精準分析、提升委案分析效率，同步積極布局材料分析(MA)、故障分析(FA)關鍵檢測分析技術專利，有助於深化公司與半導體客戶檢測分析業務合作緊密度，在目前客戶委案訂單充沛、以及半導體上、中、下游供應鏈客戶持續推進先進製程技術、第三代半導體材料導入應用發展，進一步加大材料分析(MA)、故障分析(FA)委案需求，挹注汎銓單月營收表現已連續三月保持穩定成長力道，7月營收更是締造歷年單月次高成績。

營收

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