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創櫃板再添生力軍 帝霖8月16日辦理登錄前籌資

經濟日報／ 記者廖賢龍／台北即時報導
帝霖研發香蕉、草莓、木瓜等無病毒健康的組培苗(帝霖/提供)
帝霖研發香蕉、草莓、木瓜等無病毒健康的組培苗(帝霖/提供)

櫃買中心創櫃板再添生力軍，帝霖(7625；產業類別：農林漁牧)8月16日透過創櫃板辦理登錄前籌資。由推薦單位國立中興大學出具創新創意意見書的帝霖公司，其主要業務為植物組織培養、種苗培育與植物疫苗研發，該公司主要技術為開發具抗病性的種苗產品，目前所掌握之耐香蕉黃葉病疫苗技術，能安心生產優質又健康的香蕉苗。

帝霖將自今年8月9日起揭示其籌資資訊，8月16日起進行投資人認購及繳款作業。投資人可至櫃買市場業務宣導網站的創櫃板公司頁籤，點選認購籌資資訊項下的辦理中籌資資訊，即可查詢該公司籌資資訊，並可進入創櫃板公司籌資系統進行認購作業，全天候24小時均開放認購。

投資人須以自然人憑證、工商憑證、組織及團體憑證或金融憑證(即一般股票使用之網路下單憑證)登入系統，並充分了解風險預告事項後，始可進行認購。

創櫃板

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