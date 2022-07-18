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富邦證券輔導巨漢系統科技 7月19日興櫃掛牌

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
無塵室機電工程大廠巨漢系統科技將興櫃掛牌，隨著整體業務接單持續提升，公司未來成長可期。（富邦證券／提供）
無塵室機電工程大廠巨漢系統科技將興櫃掛牌，隨著整體業務接單持續提升，公司未來成長可期。（富邦證券／提供）

巨漢系統科技（6903）預計於7月19日在興櫃掛牌，由富邦證券輔導。該公司成立於1989年，營運項目以承接國內高科技廠房機電及無塵室統包工程為主。富邦證券資深副總吳春敏表示，巨漢系統科技深耕無塵室及機電空調領域30多年，客戶包括力積電、力成科技、京元電子、台灣光罩、日月光、大立光、交通部鐵道局及工業技術研究院等，提供客戶一流品質、交期準確的工程服務，隨著整體業務接單持續提升，公司未來成長可期。

巨漢系統科技長期以來專注於無塵室及機電空調領域，並持續積極培養員工取得冷凍空調、電機、電氣、消防、管線、量測、採購及安全衛生等相關專業證照，致力提供企業全方位的整體解決方案。巨漢系統科技表示，在高科技廠房規劃當中，無塵室與機電整合密不可分，公司緊密結合機電、空調、製程系統、消防、高低壓配電、弱電及監控系統等各領域之專業人才，規劃合理耗能、穩定運轉的空調及機電系統，協助建築物達到最佳節能效果，運用本身多年承攬經驗與統包能力，為客戶建置優質機電空調系統整合工程服務。

巨漢系統科技目前在手訂單已創過去新高，根據台灣經濟研究院預估，未來雖有通膨上升及聯準會升息等國際局勢動盪、漲價效應持續發酵造成影響，但車用電子拉貨強勁，國內晶圓代工業者訂單能見度仍佳。其中，封測業者則受惠於5G、AI、電動車、物聯網等創新驅動需求加速，促使廠商產能利用率維持滿載，加上產品終端應用領域更加廣泛所帶動，無塵室設施市場需求將穩定走高。

在整體無塵室及機電整合工程施作保持良好需求下，巨漢系統科技持續積極深化垂直技術整合布局，優化團隊經營管理模式，並順應市場時勢在企業流程中結合數位科技，導入綠建築、AI智慧建築、建築資訊模型、PLM管理系統等創新商業模式，在管理與整合策略的效益下，進而提升專案管理效率與工程獲利能力，且在業界已建立良好口碑，有望帶動獲利更上層樓。

巨漢系統科技由董事林敬堯(左一)、董事長王滄鍊(中)、總經理羅瑞鴻(右一)領導公司團隊，7月19日興櫃掛牌。（富邦證券／提供）
巨漢系統科技由董事林敬堯(左一)、董事長王滄鍊(中)、總經理羅瑞鴻(右一)領導公司團隊，7月19日興櫃掛牌。（富邦證券／提供）

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