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數位經濟 7月21日辦理創櫃板登錄前籌資

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

櫃買中心創櫃板再添生力軍，數位經濟國際股份有限公司（7624；產業類別：電子商務）將於7月21日透過創櫃板辦理登錄前籌資。由推薦單位台南市政府經濟發展局出具創新創意意見書的數位經濟公司，其主要業務為開發數位平台APP，提供廠商於平台上投放廣告、商品上架及行銷規劃等服務，目前已推出「刷吧」APP。

數位經濟公司將自2022年7月14日起揭示其籌資資訊，7月21日起進行投資人認購及繳款作業。投資人可至櫃買市場業務宣導網站(https://dsp.tpex.org.tw)的創櫃板公司頁籤，點選認購籌資資訊項下的辦理中籌資資訊，即可查詢該公司籌資資訊，並可進入創櫃板公司籌資系統進行認購作業，全天候24小時均開放認購，投資人須以自然人憑證、工商憑證、組織及團體憑證或金融憑證（即一般股票使用之網路下單憑證）登入系統，並充分了解風險預告事項後，始可進行認購。

認購 創櫃板

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