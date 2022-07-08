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寶雅、特力 6月營收告捷

經濟日報／ 記者何秀玲／台北即時報導
寶雅外觀。記者何秀玲／攝影
寶雅外觀。記者何秀玲／攝影

百貨股雙雄寶雅（5904）和特力（2908）今（8）日公布6月營收。寶雅逐步擺脫疫情影響，表現亮眼，6月創歷史同期新高，達15.09億元，年增46.3%；特力表現亦不俗，6月營收37.4億元，年增3.3%，創歷史同期次高。

寶雅6月營收創歷史同期新高，是受惠於持續開店，截至6月底為止，全國共有294間寶雅、37間寶家，未來將持續展店，預計對公司帶來正面貢獻。

寶雅今年上半年累計營收為90.85億元，年增6.7%，創歷史新高；寶雅表示，將持續加速數位布局，包括持續推廣POYA PAY行動支付、完善POYA BUY寶雅線上買，藉由產品組合優化，以及完整數位布局，提升消費者體驗。

特力今年6月為37.4億元，創歷史同期次高，今年上半年累計營收為199.2億元，年減8.55%。

特力營收分為貿易事業體和零售事業體。貿易事業體6月17.2億元，受到客戶調整出貨排程，以及去年同期出貨基期較高，導致貿易營收較去年同期減少。

目前全球疫情、烏俄戰爭以及通貨膨脹等因素，對貿易的外在環境造成了不少衝擊，儘管特力貿易面臨著許多無可避免的外在挑戰，特力貿易多年來持續落實全球採購策略，故無論面對疫情或通膨壓力，足以因應市場情況。

零售事業體6月營收為14.9億元，年增29.8%，主要受惠於本土疫情趨緩，賣場來客數增加以及新冠疫情後，民眾生活方式的改變，提升居家生活品質成為生活新常態，帶動實體和線上通路之銷售業績。

特力表示，接下來隨著中秋節活動檔期之推出，期望吸引更多台灣零售實體通路客人回流，帶動線上銷售通路之業績，讓實體和虛擬的雙通路銷售力道，持續穩定成長。

特力屋&HOLA特力和樂今年6月24日首度進駐雲林，逾600坪賣場具備萬種豐富商品，左起為特力集團營運長何采容、特力屋總經理張栢青。圖／特力提供
特力屋&HOLA特力和樂今年6月24日首度進駐雲林，逾600坪賣場具備萬種豐富商品，左起為特力集團營運長何采容、特力屋總經理張栢青。圖／特力提供

營收 特力 寶雅

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