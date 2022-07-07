日本連鎖民宿業務摩境 18日辦創櫃板登錄前籌資

櫃買中心創櫃板再添新血，摩境網路科技股份有限公司（7622），將於18日透過創櫃板辦理登錄前籌資。由推薦單位國立陽明交通大學出具創新創意意見書的摩境公司是以一條龍經營模式，提供消費者訂房服務、訂單管理、房務管理以及民宿設計、託管、營運等精緻旅宿服務，並創設文創輕旅品牌「DoMo民泊」於日本經營連鎖民宿業務。摩境公司針對旅客需要提供更多元的加值服務，創造旅客更高的旅遊意願及住宿選擇。

摩境公司產業類別為「文化創意」，將自11日起揭示其籌資資訊，18日起進行投資人認購及繳款作業。投資人可至「櫃買市場業務宣導網站」(https://dsp.tpex.org.tw)之「創櫃板公司」頁籤，點選「認購籌資資訊」項下的「辦理中籌資資訊」，即可查詢該公司籌資資訊，並可進入「創櫃板公司籌資系統」進行認購作業，全天候24小時均開放認購，投資人須以自然人憑證、工商憑證、組織及團體憑證或金融憑證(即一般股票使用之網路下單憑證)登入系統，並充分了解風險預告事項後，始可進行認購。