快訊

日本漫畫家參選！守護「表現自由」選戰之路

不是老闆說了算！荷蘭國會通過立法 使在家工作合法化

中菲行海空運持續成長 上半年業績年增逾5成

中央社／ 台北6日電

貨攬業者中菲行今天公布6月份自結集團營業額為新台幣36.84億元，年增25.3%。累計中菲行今年上半年營業額為230.19億元，年增50.5%；海空運服務持續維持成長。

中菲行6月各項表現方面，空運營業額20.49億元，年增32.8%，占集團營業額55.6%；海運營業額14.9億元，年增15.8%，占集團營業額40.4%；合同物流營業額1.45億元，年增31.7%，占集團營業額4%。

今年上半年各項表現方面，空運營業額共125.28億元，年增52.1%，占整體集團營業額54.4%；海運營業額共96.91億元，年增51.3%，占整體集團營業額42.1%；合同物流營業額共8億元，年增23.4%，占整體集團營業額3.5％。

中菲行 新台幣

延伸閱讀

王毅會見泰國總理副總理 加速中泰鐵路建設

外資6月淨匯出25億美元

成渝跨境運輸平台 川渝兩地同步首發

甩疫情陰霾 物流業景氣回升

相關新聞

新普單月重回80億 Q3更好

電池模組廠6月營收陸續出爐，龍頭大廠新普（6121）單月業績重新站回80億大關、月增1%，展望後市，新普預期，隨著下半年...

瑞耘6月營收月增15% 走出低潮

瑞耘（6532）昨（5）日公告今年6月合併營收5,796萬元，月增15.8%，年增60.2%，創單月新高。瑞耘表示，6月...

藥華藥6月營收勁揚十倍 攻美報捷

藥華藥（6446）昨（5）日公告6月合併營收2.77億元，較5月減20.4%，但年增仍達1,023.8%；累計上半年營收...

德微 5月每股賺0.88元

二極體廠德微（3675）昨（1）日公告5月自結數，單月獲利3,900萬元，年增62%，每股純益0.88元，累計今年前五月...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。