中菲行海空運持續成長 上半年業績年增逾5成
貨攬業者中菲行今天公布6月份自結集團營業額為新台幣36.84億元，年增25.3%。累計中菲行今年上半年營業額為230.19億元，年增50.5%；海空運服務持續維持成長。
中菲行6月各項表現方面，空運營業額20.49億元，年增32.8%，占集團營業額55.6%；海運營業額14.9億元，年增15.8%，占集團營業額40.4%；合同物流營業額1.45億元，年增31.7%，占集團營業額4%。
今年上半年各項表現方面，空運營業額共125.28億元，年增52.1%，占整體集團營業額54.4%；海運營業額共96.91億元，年增51.3%，占整體集團營業額42.1%；合同物流營業額共8億元，年增23.4%，占整體集團營業額3.5％。
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