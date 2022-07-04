凱勝綠能上市無望？電動巴士國家隊驚爆19日興櫃暫停

電動巴士概念股凱勝綠能（2246）今（4）日公告，主辦輔導推薦證券商富邦證券及協辦輔導推薦證券商台新證券分別申請辭任輔導推薦證券商，同時依櫃買規定，本月19日終止興櫃買賣。

該公司是下午5點多公告，但今日在興櫃市場交易已經提前反應，暴跌26%，股價剩下3.67元。

凱勝綠能是國內電動巴士組裝廠，五年前曾和研華科技合作開發「2025亞太未來巴士」先進智慧車隊管理系統，時任經濟部長沈榮津還親自出席體驗。

兩年前凱勝嘉義廠落成時，更號稱電動巴士國家隊，打造全台最大生產基地，年產可達350輛電動低地板公車整車或底盤，長期規畫於高峰期時可年產約650輛。不過凱勝今年營運低迷，今年前五月營收僅1,835萬元，大幅較去年同期衰退九成。去年凱勝營收3.04億元，稅後大虧超過2億元，每股淨損超過4元。

該公司大股東除了董事長陳怡仁之外，還有國內汽車零組件廠和勤、高雄客運等。