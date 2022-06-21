浩宇生醫22日以每股35元登錄興櫃 三大動能拚明年賺錢

健亞（4130）轉投資浩宇生醫（6872）將在明（22）日以35元登錄興櫃交易，董事長陳正今（21）日表示，浩宇生醫目前有三大成長動能，包括超音波治療儀器啟動銷售、國際合作授權，與腦癌產品取證，目標2024年達損益兩平。

浩宇今日舉行興櫃前線上法說會，依照浩宇規劃，預計明日登陸興櫃後，擬第3季辦理增資並完成國際授權案，浩宇並要在今年第4季向工業局申請科技事業核准函、轉上市。

浩宇生醫表示，公司為全球前三大聚焦超音波治療腦疾的頂尖公司，目前共有兩大核心技術平台，包括聚焦式超音波系統（NaviFUS），與治療導引輔助系統。其中NaviFUS系統包括超音波相位陣列系統，與手術導航系統，以精準導航驅動微氣泡顯影劑來開啟血腦屏障，解決臨床上藥物無法通過血腦屏障治療腦部疾病的困擾。

浩宇總經理龍震宇表示，NaviFUS 已展開多項適應證的臨床，包括復發型腦癌二期臨床，搭配大分子藥的穿透血腦屏障試驗、在難治療性癲癇二期臨床已順利啟動收案，此兩項臨床今年年底前會有初步結果。

陳正表示，NaviFUS去年首次用在六名復發型腦癌病人上，初步證明血腦屏障精準且安全，預期加上其他二期臨床適應症資料，有完整數據後，未來擬朝合作夥伴進行後續臨床開發。

NaviFUS也結合臺大、榮總及長庚的研究夥伴，於6月7日至10日在拿大多倫多舉行的第21屆國際超音波治療研討會（ISTU）上，以浩宇NaviFUS系統進行聚焦式超音波治療研究，一同進行了四項研究成果發表，引起國際的關注討論。

浩宇的超音波3D手術｢NAVIRFA納維爾針具追蹤系統｣，日前已雙雙通過美、臺兩地FDA核准上市，積極進軍肝癌消融手術市場。NaviFUS的臨床試驗，除在國內同時有三項臨床試驗進行外，也將陸續在美國史丹佛大學及澳洲墨爾本等地開展臨床試驗。

由於NaviFUS單價至少500 萬美元起跳，若浩宇順利接單訂單，啟動銷售，加上旗下針具追蹤系統NAVIRFA Scope 已通過台灣第二等級醫療器材販售許可，以及美國醫材認證 510(K) 的上市前通知，將同步上市，有望帶動營收成長。