興櫃電商股騰雲5月營收3,300萬元

興櫃電商股騰雲(6870)公告5月營收3,300萬元，年增12.41 %，累積營收1.76億元，年增28.4 %，呈雙位數成長。騰雲指出，營運成長動能主要是受益於海外布局快速成長，除原有位於中國及馬來西亞之在手訂單，亦成功拓展日本與越南市場，拿下大型訂單貢獻一次性與持續性收入，展現國際拓展實力。

騰雲長期與大型日商公司合作開發國際市場，解決方案完整切合產業需求，在數據分析與新零售OMO應用技術上具備領導地位。新開的越南案場是與日本大型商社合作促成，客戶為東南亞大型跨國商用不動產集團，將採用騰雲完整的客、商、金流解決方案；其中顧客忠誠點數管理平台更是以跨國通用雲架構建置，未來預計在3年內此方案將逐步推進至該集團東南亞多國。

騰雲今年度1-5月海外收入較去年同期增長11.8 %，海外業務開發能量持續發酵中，展望今年下半年，代理發言人史美圻表示，目前在日本及東南亞各國都具備有相當技術優勢，近期現金增資，持續投資於海外擴張、解決方案深化與新科技應用發展三大主軸，加速推動戰略布局，強化競爭優勢。