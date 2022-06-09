濾能6月10日起 進行股票初次上櫃前競拍

半導體先進製程防治氣態分子汙染物（AMC）的專業廠商濾能（6823），配合上櫃前公開承銷作業，辦理現金增資發行新股2,278張，其中1,604張採競價拍賣方式承銷，投標期間為6月10日至14日，這次競拍底價為85元，預計上櫃掛牌日為6月30日。

濾能成立於民國2014年3月，主要以AMC微污染控制的領先技術與知識為核心的微污染防治解決方案商，服務項目為模組化濾網研發製造銷售、全面性空氣潔淨方案、氣體採樣分析、濾網安裝工程服務等。

濾能擁有TAF 17025專業實驗室及多領域研發團隊，能在第一時間協助客戶發掘環境濃度問題，並提出客製化防治方案，2021年為因應主要客戶加速建廠及廠區維護需求，動工興建南科廠房，將導入自動化設備，提升自製比重，也將做為再生濾網發展基地，加速研發應用於次世代先進製程的新產品。

濾能的主要客戶為全球半導體產業先進製程的領先者，為能保持技術領先優勢，持續進行產品研發計畫，也針對循環經濟及再生材料提升相關大方向進行開發，穩定現有技術並投入研究發展資源。將藉由入駐南科半導體群聚效應，深耕技術基礎，規劃進軍國內外市場。

在碳中和世界潮流推動下，主要客戶已向供應商提出將會把供應鏈碳足跡與減碳績效納入其重要採購指標，要求其供應商在2030年前必須節能20%。濾能自成立之初即致力於AMC防治，早已意識到節能減碳的重要性，並提出次世代產品可回收的循環經濟，除了框體/濾材重複使用可減少60%以上廢棄物外，不可再次使用的濾材也可以再製成RDF燃料棒用於生質能發電，燃燒後的底渣也可以製成環保高壓磚或是水泥添加物，達到100%回收、零廢棄物的循環經濟。

濾能2019~2021年度之營業收入分別為3.58億元、6.47億元及8.29億元，每股稅後盈餘分別為3.54元、4.81元及5.46元，2022年第1季營收為2.48億元 ，年增61.7% 。2021年營收8.29億元，年增28% ，營收大幅跳升主要受惠來自客戶半導體先進製程產能擴充，帶動AMC污染防治產品需求所致，並拓展半導體等級化學品廠暨其他領域如生物製藥及醫療院所等防疫相關客戶。

濾能協助主要客戶能達成減少廢棄物、綠色製造的長期目標，客戶與濾能間的合作可望日益深厚，未來在先進製程技術持續推動下，加上全球先進製程競賽驅動半導體廠積極擴建，隨著廠房擴增、製程升級，濾能所提供AMC防治產品需求也必然大幅提升，推升濾能營運走揚。