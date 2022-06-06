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美林能源科技 6/15辦理創櫃板登錄前籌資

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

櫃買中心創櫃板再添生力軍，美林能源科技(7621)將於6月15日透過創櫃板辦理登錄前籌資。由推薦單位高雄市政府經濟發展局出具創新創意意見書的美林能源公司，從事各類工業微波應用的技術研發及相關設備開發，自主掌握微波關鍵研發技術並擁有多項專利，是國內少數可進行規劃、設計、組裝、驗證、維修與加值應用的微波設備研發製造廠商。

美林能源將自2022年6月8日起揭示其籌資資訊，6月15日起進行投資人認購及繳款作業。投資人可至櫃買市場業務宣導網站( https://dsp.tpex.org.tw )的創櫃板公司頁籤，點選認購籌資資訊項下的辦理中籌資資訊，即可查詢該公司籌資資訊，並可進入創櫃板公司籌資系統進行認購作業，全天候24小時均開放認購，投資人須以自然人憑證、工商憑證、組織及團體憑證或金融憑證(即一般股票使用之網路下單憑證)登入系統，並充分了解風險預告事項後，始可進行認購。

認購 創櫃板

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