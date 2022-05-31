OTC領先大盤黑翻紅 半導體、網通強勢領漲

上櫃市場今(31)日開盤後，約在9點20分左右領先大盤翻紅，強勢上攻，盤中指數最高達202.4點，創4月26日以來新高，盤面上仍然由電子族群強勢表態，由半導體、網通族群領漲，盤中半導體資金占比過半，其次為光電11.3%，而網通資金占比4.4%。

上櫃半導體盤中，穩懋（3105），環球晶（6488），宏捷科（8086）表現亮眼，盤中漲幅分別為2.9%，2.6%，3.8%。網通族群則有致振（3466），萬泰科（6190），昇達科（3491）等股走揚，盤中漲幅皆在0.3%之上。合晶（6182）盤中漲幅則達0.4%，成交量達1.3萬張。

不過盤面上弱勢個股則有元太（8069），創惟（6104），新盛力（4931）等股，盤中跌幅在1.1～2.9%。元太盤中成交量更達2.1萬張以上。

今日上櫃半導體中，特別有砷化鎵概念股、手機零組件族群表現突出，法人表示，手機零組件後市展望具有疑慮，建議投資人可短期操作，此外，也可持續聚焦內資法人資金流向，以此參考布局策略。

台新投顧副總黃文清表示，近期電子族群為主流，不僅是砷化鎵、手機零組件族群，建議投資人可逢低承接具有未來發展性的個股，主要還是關注半導體、電動車相關族群。