又是不敵疫情衝擊！台中萬代福影城6月1日起暫停營業

擁有41年歷史的台中老字號二輪電影院「萬代福影城」，不敵疫情衝擊，今(26)日在臉書粉絲頁以「疫情攀升延燒不斷、間接衍生疫情黑數；不願突破提升風險、不願增加醫療負荷」等為由，宣布從6月1日起暫停營業。

這也是繼台中僑園飯店之後，今天一天之內，第二家公告將歇業的業者，顯示疫情對國內餐飲、娛樂業的嚴峻衝擊程度。

萬代福董事長黃炳熙表示，由於目前本土疫情太嚴竣，加上近日疑因確診重症死亡人數逐漸攀升，擔心入場的觀眾會因群聚而染疫，因此決定「5月31日末場後將與大家暫別」，等疫情穩定及安全提升後，會再恢復營業。

萬代福影城位於台中市中區、一中商圈附近的台中公園電影大樓B1至4樓，成立於1981年，以播放二輪電影和首輪藝術電影為主，便宜的票價，多年來吸引無數觀眾進場觀看。

另外，影城也經常與台中市政府文化局和國立台灣美術館等相關單位合作協辦影展；並與中部大專院校及民間機構合作，持續舉辦電影特映會、露天電影、膠捲藝術創作以及弱勢團體的電影招待等活動，4樓還設有電影文化展示館，是許多中部在地人的成長回憶。

據了解，台中公園電影大樓最初為放映首輪電影，1990年代，因中區沒落與台中新影城的成立，導致中區舊影城相繼關閉；1995年萬代福影城一度宣告停業，隔年由黃炳熙買下已停業的萬代福影城，重新開幕，並陸續進行全面整修改裝與設備更新，無奈仍熬不過疫情的衝擊。