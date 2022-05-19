金捷生技5月30日 辦理創櫃板登錄前籌資
櫃買中心創櫃板再添生力軍，金捷生物科技（7615；產業類別：生技醫療）將於5月30日透過創櫃板辦理登錄前籌資。金捷生技為從事母胎健康照護專業產品開發、系統整合及銷售的企業，產品項目分為三大部門：數位健康部（digital health）、精準醫學部（precision medicine）及保健保養部（health supplement），該公司致力於婦女醫學及母胎醫學相關醫療端、照護端的醫療器材、檢測用品、保健產品、遠距健康、數位醫療、居家照護等產品及服務的研發、製造及銷售。
金捷生技將自5月23日起揭示其籌資資訊，5月30日起進行投資人認購及繳款作業。投資人可至櫃買市場業務宣導網站( https://dsp.tpex.org.tw )的創櫃板公司頁籤，點選認購籌資資訊項下的辦理中籌資資訊，即可查詢該公司籌資資訊，並可進入創櫃板公司籌資系統進行認購作業，全天候24小時均開放認購，投資人須以自然人憑證、工商憑證、組織及團體憑證或金融憑證(即一般股票使用之網路下單憑證)登入系統，並充分了解風險預告事項後，始可進行認購。
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