多樣主題「櫃買市場業績發表會」 5月23日起壓軸登場

配合上櫃公司2022年第1季財務報告公告，櫃買中心規劃一系列的櫃買市場業績發表會，將於5月23日、24日及26日接續推出車用零組件、生技醫療及半導體（二）等豐富主題，發表會於櫃買中心官網以線上直播方式舉辦（不開放現場參加），歡迎投資人踴躍觀看。

櫃買中心表示，台灣具有良好汽車零件設計製造能力，尤其新能源汽車及智能網聯汽車為近年焦點產業，而櫃買市場中有許多深耕在車用零組件業的隱形冠軍。5月23日（周一）將聚焦在「車用零組件」類股，與會的公司有國內螺絲專用線材領導廠商強新（5013）、胎壓偵測器（TPMS）廠商橙的（4554），以及精密金屬扣件大廠世德（2066）等3家公司經營團隊，線上直播說明公司財務業務最新發展情形及產業概況。

櫃買中心表示，近兩年受到國際疫情影響，國內整體生技族群受到高度關注，而「生技醫療」產業亦為櫃買市場重要特色產業之ㄧ，截至111年4月底止，生技醫療類上櫃公司的總市值為7,131億元，占上櫃公司總市值約15%。5月24日（周二）邀請國內細胞治療專業品牌訊聯（1784）、布局醫療用工業電腦的醫揚（6569），以及醫療器材塗層與人工水晶體及植入系統專業廠商奈米醫材（6612）等三家公司經營團隊線上直播說明。

此外，考量台灣半導體產業具有強大的競爭優勢，隨著5G、人工智慧（AI）及電動車等數位轉型加速，半導體產業之發展也備受市場期待，截至2022年4月底止，半導體業上櫃公司的總市值約1.6兆元，占上櫃公司總市值約34%。因此，5月26日（周四）安排「半導體（二）」主題，邀請無線射頻晶片設計廠商笙科（5272）、半導體零組件代理商茂綸（6227）及半導體耗材廠商意德士（7556）線上直播說明。

這次系列業績發表會各場次業績發表會簡報資料可於會議前一營業日至活動網頁下載，投資人可透過活動網頁提問公司的財務業務問題，另各場次皆有錄製影音檔，置於櫃買中心網站提供投資人點閱觀看，歡迎至櫃買中心網站(網址：https://www.tpex.org.tw；「首頁\最新訊息\櫃買影音」)查詢。