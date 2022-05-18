櫃買中心調整四檔股票交易方式

櫃買中心表示，經形式審閱上櫃公司公告申報2022年第1季財務報告，上櫃有價證券應調整交易方式者計有4家，並自5月19日起實施。

櫃買中心說，調整交易方式的公司及原因為：

一、新增為變更交易方法的上櫃有價證券：東凌-KY（2924）。東凌-KY因財務報告顯示淨值已低於所列示股本二分之一，故新增為變更交易方法。

二、繼續變更交易方法但取消分盤方式交易之上櫃有價證券：新零售（3085）及和進（3191） 。新零售及和進等兩家公司因財務報告顯示淨值已不低於所列示股本十分之三，惟仍低於所列示股本二分之ㄧ，故繼續變更交易方法但取消分盤方式交易。

三、恢復普通交割方式交易之上櫃有價證券：中茂（5205） 。中茂公司因財務報告顯示其淨值已不低於所列示股本二分之一，且較前期增加，另亦無其他各款應變更交易方法的情事，故恢復為普通交割方式交易。