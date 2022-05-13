興櫃戰略新板 合格投資人及成交值持續增加

櫃買中心統計，興櫃戰略新板4月全體證券商新增自然人合格投資人達3,396戶，證券商推動開戶數前三名依序為永豐金證券、元大證券及凱基證券，其中，永豐金證券4月新增戶數達2,745戶，位居首位。截至今年4月底，累計全市場合格投資人戶數已超過9萬戶，其中自然人合格投資人戶數也接近3萬戶，各項推廣活動已有效吸引自然人共同參與。

隨著近期合格投資人開戶數大幅增加及交易獎勵活動的推動，戰略新板市場交易也漸趨熱絡，4月成交日均值達469萬元，較3月份大幅成長了309%，而5月截至11日成交日均值增加至793萬元。

對於4月交易量貢獻較大的證券商，櫃買中心也頒發獎勵金給予實質鼓勵，得獎者包括台新證券、富邦證券、永豐金證券及凱基證券等四家流動量提供者，證券經紀商得獎者包括第一金證券經紀部、元大證券中和分公司、國票證券長城分公司、臺企銀證券民雄分公司及元大證券鳳山分公司。相關得獎名單可至櫃買中心網站「首頁&興櫃& 興櫃戰略新板獎勵活動專區」專區查詢。

為持續鼓勵符合資格的投資人完成自然人合格投資人的開戶作業，櫃買中心在今年第2季持續辦理登錄抽好禮活動，櫃買中心特準備了Gogoro電動機車、AppleWatch、AirPods Pro與超商購物金等獎品，獎項比第1季更多且中獎機率更高，提醒第2季新增的「自然人合格投資人帳戶」趕快前往櫃買中心活動網頁(https://quiz.tpex.org.tw/psbq2/)完成登錄，就有機會把獎品抱回家，歡迎各位投資人踴躍參加。

投資人如果想更進一步認識興櫃戰略新板，也非常歡迎至櫃買中心官網「戰略新板專區（網址：www.tpex.org.tw/web/psb/）」進行瀏覽。