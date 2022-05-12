中信證承銷晉弘上市前現增 競拍今起投標

中國信託綜合證券表示，該公司主辦晉弘科技股份有限公司（6796），簡稱「晉弘」，上市前現金增資發行新股案，採取競價拍賣及公開申購兩階段承銷，競價拍賣計有2,108張、公開申購計有627張，競拍底價每股為38.98元，今日開始投標。

競拍期間為今年5月12日至16日，承銷價暫訂為46元，5月20日開放公開申購。晉弘昨日於興櫃市場的股票成交均價為66.15元，營運成長可期。

晉弘2010年成立，從事開發創新智慧醫療器材，藉由數位醫學影像光學設計的核心技術，結合人工智慧(Artificial Intelligence, AI)醫學影像輔助診斷軟體，開發智能醫療器材並提供創新醫療解決方案。

產品從手持式五官鏡起家，搭配不同的鏡頭，即可完成眼、耳、鼻、口與皮膚等五官的基本檢查，在美國遠程醫療市場擁有高達近八成的市占率。

因新型冠狀病毒(COVID-19)疫情加速帶動遠距醫療發展，晉弘去年全年合併營收達新台幣4.86億元、稅後純益0.66億元，分別較前年成長20.89%及22.22%，每股稅後純益（EPS）2.30元；今年前四月自結營收1.54億元、年增24.85%。

展望未來，晉弘將持續開發醫學影像產品，除預期主力產品五官鏡穩健成長，晉弘亦切入AI智能醫材服務，獨家開發糖尿病視網膜病變診斷輔助分析軟體，是全球唯一能二分類及五分期的糖尿病輔助診斷軟體，已於去年取得台灣衛生福利部食品藥物管理(Taiwan Food and Drug Administration, TFDA)許可，正同步取得泰國、日本許可，布局亞太市場。

另外一項AI新產品，傷口照護診斷軟體，則預計今年下半年取得TFDA許可。

晉弘看準微創診療拋棄式內視鏡發展趨勢，與客戶共同開發拋棄式鼻咽內視鏡，預計今年下半年取得美國食品藥品監督管理局510(k)認證，率先在深耕多年的耳鼻喉科市場推廣，為晉弘帶來下一個營收成長動能。

中信證券輔導國內外優質企業上市櫃不遺餘力，除了今年主辦輔導ESG永續概念股昶昕實業（8438）成功掛牌上市外，扶持生技產業更是成績亮眼，已協助血液淨化醫療器材廠商普瑞博（6847）、醫療檢測專家拉法醫（6848）、鴉片類成癮症505(b)(2)改良劑型新藥研發公司昱展新藥（6785）登錄興櫃。