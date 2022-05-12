櫃買中心5月16日舉辦興櫃公司業績說明會

為利投資人了解興櫃公司的營運狀況，配合興櫃公司2021年度財務報告公告，櫃買中心將於5月16日下午2點舉辦興櫃公司業績說明會，這次說明會採線上直播方式，歡迎投資人踴躍參與。

這次說明會邀請三家極具特色的興櫃公司，分別為提供細胞治療相關產品委託開發暨製造服務之樂迦再生科技(6891，興櫃戰略新板)、從事軟式隱形眼鏡製造及銷售的望隼科技(4771，興櫃一般板)，以及從事零售產業智慧化整合服務平台的騰雲科技服務司(6870，興櫃一般板)，三家公司經營團隊將透過線上說明公司最新財務業務資訊及產業概況，使投資人進一步瞭解公司的營運發展。

樂迦再生科技為研發細胞治療相關產品委託開發暨製造服務，2020年2021年營業收入均為0千元，每股虧損分別為0.63元及0.27元。

望隼科技從事軟式隱形眼鏡製造及銷售，可自行設計生產多種不同含水量、透氧量與不同鏡片功能之拋棄式隱形眼鏡，2020年及2021年度合併營業收入分別為8.5億元及14.1億元，每股盈餘分別為2.93元及4.51元。

騰雲科技主要以軟體服務為核心，提供零售產業平台服務，以整合相關技術、串接資訊流、金流與物流服務。2020年及2021年合併營業收入分別為2.9億元及3.7億元，每股盈餘分別為1.54元及3.22元。

這三家公司產品及技術特色、營運現況及未來發展計畫將於說明會中有精彩的介紹，投資人可把握機會準時至櫃買中心網站點閱觀看「興櫃公司業績說明會」線上直播，相關簡報資料可於說明會前一營業日至活動網頁下載，並可於說明會當日中午12點前於活動網頁輸入提問之內容，另本次發表會之影音檔亦將於說明會結束後置於櫃買中心網站影音專區(網址：https://www.tpex.org.tw/；「首頁/最新訊息/櫃買影音」)供投資人點閱觀看。