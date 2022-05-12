4家上櫃公司產業類別調整 自6月1日起實施

櫃買中心表示，依據上櫃公司產業類別劃分暨調整要點規定，每年均會根據上櫃公司申報年度財務報告透過簽證會計師對合併營業收入之檢查，了解公司所營業務性質改變或經營策略調整，以定期檢視上櫃公司是否應調整適當的產業類別。經檢核2021年度財務報告共有四家上櫃公司依規定調整產業類別，並自2022年6月1日起實施：

1. 皇龍開發（3512）由電子零組件業調整為建材營造。

2. 新鼎系統（5209）資訊服務業調整為其他。

3. 美而快國際（5321）由電子零組件業調整為電子商務。

4. 永利聯合（8080）由電子零組件業調整為建材營造。

櫃買中心說，這些公司證券代號不予變更仍續採用原證券代號。