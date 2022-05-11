快訊

國內疫情高峰持續延後？ 陳時中曝原因

避雷針沒作用太陽能板漏電肇禍？ 百頭豬遭電擊傷亡慘重

正基科技12日起開放公開申購 每股96元

經濟日報 / 記者彭慧明／即時報導
無線物聯網通訊模組品牌商正基科技（6546）昨(10)日完成上櫃前公開承銷之競價拍賣開標作業。情境示意圖。圖／Ingimage
無線物聯網通訊模組品牌商正基科技（6546）昨(10)日完成上櫃前公開承銷之競價拍賣開標作業。情境示意圖。圖／Ingimage

無線物聯網通訊模組品牌商正基科技（6546）昨(10)日完成上櫃前公開承銷之競價拍賣開標作業，本次競價拍賣股數為4,076張，最低得標價格為每股97.6元、最高得標價格為每股115.2元，得標加權平均價格為每股101.4元。此次正基科技上櫃前公開承銷之競價拍賣，市場反應熱烈，吸引合格投標量21,604張，競價拍賣超額認購比率為5.3倍，得標率僅18.86%。

正基科技2021年EPS 6.78元，年增率達42.6%，董事會已決議配發6元現金股利；今年截至第1季營收10.56億元，年增率81.5%，EPS 2.42元，較去年同期1.09元大幅成長120.8%。4月營收3.21億元，較去年同期增加 20.2%，1至4月累計營收達13.77億元，維持同期強勁成長率 62.2%。

展望今年，持續受惠IOT趨勢，連網模組需求強勁，公司軟體有助於支援車用、醫療等非網通客戶進行模組整合，尤其去年以來 IC缺料問題對成熟製程影響較大，反而更加速帶動Wifi 6/Wifi 6E之應用成長，單價高於Wifi 4、Wifi 5，隨著Wifi 6滲透率提升，正基維持審慎樂觀看待全年營運表現。

正基科技預計於5月24日上櫃掛牌，受理公開申購期間為5月12日至16日，公開申購含過額配售張數合計為1,119張，申購價格為每股96元，預期可望帶動市場投資人認購熱潮。

營收 認購 網通 物聯網

延伸閱讀

AES-KY首季獲利再創新高 EPS 8.73元

信紘科首季EPS達0.8元 寫近三年同期新高

高通5G高峰會推新品

中華電 蟬聯電信EPS王

相關新聞

全體上櫃公司4月累計營收年增8.6％ 三產業營收成長

櫃買中心表示，本國及第一上櫃公司分別計765家及31家，共計796家，皆已於5月10日前完成4月營收申報作業。依據上櫃公...

網家宣布啟動庫藏股 將買2,500張分配員工

PChome網路家庭（8044）近期股價連續下跌，今（11）日公告，經董事會決議通過，將於5月12日起兩個月內（至7月1...

正基科技12日起開放公開申購 每股96元

無線物聯網通訊模組品牌商正基科技（6546）昨(10)日完成上櫃前公開承銷之競價拍賣開標作業，本次競價拍賣股數為4,07...

盛弘4月營收3.57億、年增22.7％ 雲端視訊平台將啟用

盛弘（8403）公告4月合併營收3.57億元，較去年同期成長22.72％；累計1-4月合併營收13.96億元，年增17....

精剛4月營收1.32億元年增78.29％ 營運保持成長趨勢

精剛（1584）4月自結營收1.3億元，較3月營收些微增加，較去年同期成長78.29％；累計前四月營收為4.6億元，較去...

聚紡5月31日起 終止櫃檯買賣

聚紡（4429）以股份轉換方式，成為興采（4433）百分之百持股的子公司，核有櫃買中心業務規則應終止有價證券櫃檯買賣情事...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。