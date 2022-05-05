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子公司獲利減 中美晶首季每股純益降至2.16元

聯合報 / 記者簡永祥／台北即時報導
中美晶公布首季每股純益2.16元。圖為中美晶董事長徐秀蘭。圖／聯合報系資料照片
中美晶公布首季每股純益2.16元。圖為中美晶董事長徐秀蘭。圖／聯合報系資料照片

中美晶（5483）今（5）日舉行董事會，通過2022年第1季財報，受子公司環球晶首季認列投資股票資產減損，獲利短少，中美晶首季歸屬於母公司的稅後純益降至12.65億元，為九季來低點，每股純益2.16元。

不過中美晶表示，子獲利短少是因認列持有德國世創（Siltronic股票的非現金金融資產評價損，並非現金實質短少，若排除此因素，中美晶首季本業營運仍相當亮眼，每股純益仍達6.21元，創歷史新高。

中美晶指出，首季營收年增16.9%，營業毛利率增加6.1%，營業利益率也增8.4%，歸屬於母公司則因環球晶挹注短少所致。

中美矽晶今日董事會也通過2021年下半年的現金股利發放案。2021年下半年度擬配發每股4.5元現金股利，配發總金額為26.38億元，若計入上半年已發放的每股3.5元、總金額20.52億元的現金股利，全年共將發出每股8元、總金額46.90億元的現金股利，股利配發率高達69%!。

中美晶也訂擬訂於6月23日上午9時假新竹科學園區科技生活館舉行股東常會。

中美晶同時宣布，日前第八屆公司治理評鑑結果出爐，中美晶再度榮獲公司治理評鑑上櫃類排名前5%，公司已連續八年獲此殊榮，見證其精進公司治理成效、強化公司治理藍圖以及善盡企業社會責任的績優成果。

中美晶 營收

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