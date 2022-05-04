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興櫃2021年度整體營收及獲利亮眼 四家賺逾一股本

經濟日報 / 記者王奐敏／即時報導

櫃買中心表示，興櫃公司應公告申報2021年度財務報告之公司家數為293家（不含經主管機關核准延期2021年度財務報告公告申報者共一家），均已依規定期限完成公告申報作業。經統計上述293家興櫃公司2021年度整體營收總計約4,595億元，較2020年度成長656億元，成長幅度約16.6%，2021年度整體獲利總計約343億元，較2020年度成長174億元，成長幅度約103.0%，主要成長產業包含鋼鐵工業、金融業、電子零組件業及半導體業。

在每股稅後純益（EPS）方面，2021年度賺超過一個股本（EPS超過10元）之公司計有四家，包括圓點奈米（6797）、台灣精銳、愛比科技、振大環球；EPS為5元以上未達10元的公司計有39家；2元以上未達5元的公司計有76家；合計119家公司EPS達2元以上，約占全部興櫃公司四成，此外，興櫃公司2021年度獲利公司家數計200家，占整體興櫃公司近七成，顯示興櫃市場有許多基本面穩健之公司值得投資人關注。

櫃買中心表示，為服務投資大眾，櫃買網站提供興櫃公司EPS排名資訊，歡迎投資人於櫃買中心網站（www.tpex.org.tw>上櫃/興櫃公司>上櫃/興櫃公司資訊>上櫃/興櫃公司財務排名>興櫃EPS排名）查詢利用。另可至公開資訊觀測站之「財務報表」項下查閱，或至「基本資料」項下查看財務報告電子書，並善用「財務比較e點通」（http://mopsfin.twse.com.tw/）專區，以協助解讀並比較財務資料，作為投資決策參考。

興櫃 櫃買中心 EPS

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