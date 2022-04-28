美達科技 將於4月29日掛牌上櫃

半導體測試設備廠美達科技（6735）將於4月29日掛牌上櫃，為櫃買市場再添新血。法人保守推估，美達科技今年業績應仍可成長20%以上。

群益金鼎證券指出，美達科技主要從事半導體之類比暨混合訊號積體電路測試儀器及系統設計、製造、組裝、生產、行銷與售後技術服務等業務。就產品分類，則包含混合信號產品及影像感測產品等。

混合信號產品主要運用在半導體 IC 測試領域之客製化測試機台，5G通訊及相關基礎建設(基地台及衛星通訊）、Wi-Fi6 及光通訊光感測、電源管理IC(PMIC)測試、功率放大器（PA)相關混合信號測試機台等。

影像感測產品主要運用在 3D 感測領域，包含 3D 感測之人臉辨識功能導入智慧型手機、自動駕駛、監控安全感測及 VR/AR 互動感知技術等應用，並因應電動車及第三代半導體的興起，建立IPM、IGBT、GaN及SiC等測試系統，使美達測試領域更為完整。

群益金鼎證券指出，美達科技不畏全球疫情影響，第1季營收較去年同期成長約13%，去年營收較前一年成長33.3%，近五年營收年複合成長率高達33%，明顯高於同業之10%~20%。在獲利方面，去年每股稅後純益（EPS）為4.4元創歷年新高，近五年毛利率皆維持70%以上，明顯優於國內外測試設備同業，可算是台灣的隱型冠軍。