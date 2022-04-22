櫃買中心倡導綠色營運 愛地球也愛自己

為響應4月22日世界地球日，落實企業社會責任，櫃買中心積極將環保作為融入經營層面，包括支持綠色採購、提倡電子公文簽核及行政流程e化，2021年占比已提高至72%，影印用紙量較2020年減少22%、辦公處所器具採用環保材質、落實中午時段關燈1小時等，另已完成採購太陽能供電合約，自2022年1月起開始使用綠電。

為植樹護林、促進山林保育，以達到吸儲二氧化碳效果，櫃買中心2022年將分別於基隆、宜蘭及花蓮等海岸林及山區撫育造林逾3,000株。日前已由同仁與眷屬共同在基隆潮境公園種下樹苗，為海岸造林盡一份心力，以具體行動落實環境保護。

同時，櫃買中心長期認養有機米耕作再轉贈予弱勢團體、採購本地產品避免長途運輸所造成的碳排放。更在2020年簽署響應支持「氣候相關財務揭露」(TCFD)，並採用其架構揭露該中心之永續報告書，另外也自2020年11月起要求供應商簽署「供應商履行企業社會責任承諾書」，期望合作夥伴一同遵循與實踐。

櫃買中心表示，地球只有一個，未來將持續辦理社會關懷及響應環保等多元化活動，並鼓勵同仁從日常生活中的小處著手，集合大家的力量，讓綠色生活成為習慣，共同為地球永續發展貢獻心力。