快訊

疫情為社區流行階段 指揮中心：即起6縣市醫院暫停探病

18萬人份輝瑞口服藥物Paxlovid已抵台 總計簽約70萬份

櫃買中心倡導綠色營運 愛地球也愛自己

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導
櫃買中心號召同仁及眷屬以實際行動落實環境保護，於基隆潮境公園支持海岸造林活動。 (櫃買中心/提供)
櫃買中心號召同仁及眷屬以實際行動落實環境保護，於基隆潮境公園支持海岸造林活動。 (櫃買中心/提供)

為響應4月22日世界地球日，落實企業社會責任，櫃買中心積極將環保作為融入經營層面，包括支持綠色採購、提倡電子公文簽核及行政流程e化，2021年占比已提高至72%，影印用紙量較2020年減少22%、辦公處所器具採用環保材質、落實中午時段關燈1小時等，另已完成採購太陽能供電合約，自2022年1月起開始使用綠電。

為植樹護林、促進山林保育，以達到吸儲二氧化碳效果，櫃買中心2022年將分別於基隆、宜蘭及花蓮等海岸林及山區撫育造林逾3,000株。日前已由同仁與眷屬共同在基隆潮境公園種下樹苗，為海岸造林盡一份心力，以具體行動落實環境保護。

同時，櫃買中心長期認養有機米耕作再轉贈予弱勢團體、採購本地產品避免長途運輸所造成的碳排放。更在2020年簽署響應支持「氣候相關財務揭露」(TCFD)，並採用其架構揭露該中心之永續報告書，另外也自2020年11月起要求供應商簽署「供應商履行企業社會責任承諾書」，期望合作夥伴一同遵循與實踐。

櫃買中心表示，地球只有一個，未來將持續辦理社會關懷及響應環保等多元化活動，並鼓勵同仁從日常生活中的小處著手，集合大家的力量，讓綠色生活成為習慣，共同為地球永續發展貢獻心力。

櫃買中心 環保 太陽能

延伸閱讀

基隆老屋吧女淒美傳說浪漫驚悚 文史工作者：穿鑿附會

獨／基隆1國中師確診急令明天全校大停課 原來他教11班

疫情衝擊基隆廟口冷清 邱臣遠籲政府協助度難關

助理確診立委蔡適應PCR採驗結果出爐 辦公室人員都採陰

相關新聞

中美晶加碼宏捷科

太陽能大廠中美晶（5483）昨（21）日公告，砸下3.76億元，加碼轉投資的砷化鎵晶圓代工廠宏捷科持股，總計持有股權已近...

傑智環境周漲29% 冠興櫃

美股焦點轉向美股超級財報周，台股在電子權值股止穩下，短線氛圍好轉，不過上檔解套賣壓仍重，導致昨（21）日下半場加權指數由...

永大下市 成日立子公司

永大機電（1507）昨（21）日下市，並成為日立100%子公司；日立指出，永大下市後將更名為日立永大電梯，目標今年6月完...

乾杯配發現金股利2.3元

興櫃餐飲公司乾杯（1269）昨（21）日董事會通過2021年財務報告，雖受疫情影響，但在下半年展店推動下，去年全年合併營...

廣積訂單放量 動能向上

工業電腦廠廣積（8050）今年零組件料況好轉，首季在網安訂單大舉出貨下，帶動營收衝高，展望後市，法人看好網安訂單將持續放...

博大本季營運將攀高

電源供應器廠博大（8109）受惠鐵道等需求點火激動，法人預期，本季營收仍將較上季個位數百分比增長，改寫同期新高，惟受原物...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。