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一周內逾46萬人搶買防疫險 理賠增加超過10%

帝天5月9日辦理創櫃板登錄前籌資

經濟日報 / 記者王奐敏／即時報導

櫃買中心創櫃板再添生力軍，帝天（7620）產業類別為其他，將於5月9日透過創櫃板辦理登錄前籌資。

帝天公司是政府創新補助款案件的輔導顧問公司，透過自行開發的資訊化分析及預測系統平台，比對網路資料庫及客戶提供之數據，分析客戶創新度及預測申請政府補助款案件通過之機率，協助客戶於創新過程中，評估創新的可行性及風險，並進而推廣後續的行銷、策略規劃、人力資源等之管理輔導顧問服務。

帝天公司將自4月29日起揭示其籌資資訊，5月9日起進行投資人認購及繳款作業。投資人可至「櫃買市場業務宣導網站」（https://dsp.tpex.org.tw）之「創櫃板公司」頁籤，點選「認購籌資資訊」項下的「辦理中籌資資訊」，即可查詢該公司籌資資訊，並可進入「創櫃板公司籌資系統」進行認購作業，全天候24小時均開放認購，投資人須以自然人憑證、工商憑證、組織及團體憑證或 金融憑證（即一般股票使用之網路下單憑證）登入系統，並充分了解風險預告事項後，始可進行認購。

認購 創櫃板

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