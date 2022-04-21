庫藏股加持！正文股價帶頭衝 正基、合勤控漲幅亮眼

正文（4906）董事會通過將自今日起買回2萬張庫藏股，今日早盤股價一度衝上32.8元，目前漲幅維持2.4%左右，帶動即將掛牌的小金雞一起走揚，正基興櫃參考價上漲6.7%左右，股價來到136元。近期兩次買回庫藏股的合勤控（3704）則上漲5%，股價回到30元左右。

而去年起網通族群吹起庫藏股熱，合勤控去年11次執行買回庫藏股後，預計買回2萬張，最終執行買回2,936張，平均買回價格31.88元，今年2月再度宣布買回庫藏股1萬張，買回價格25至35元之間，最終執行買回1萬張，平均買回價格31.25元。

正文公告指出，為維護公司信用及股東權益，將第十次自集中市場買回庫藏股，買回區間為4月21日至6月20日，公司股價低於區間價格下限，將繼續買回，預定買回一萬張，買回股份總金額上限為52.72億元，預計買回股份占公司已發行股份總數比例為4.94%。

近期網通產業受惠於疫情之後，遠端上學、上班推升光纖、無線網路及5G網路設備需求訂單暢旺。正文第1季營收51.74億元，年減1.25%，近期正文大陸子公司正鵬電子（昆山廠）配合當地政府新冠疫情防疫工作，延長靜默到4月19日，常熟廠則正常營運。

正文日前表示，樂觀看待2022年營運，如果缺料問題緩解營收可望持續成長，正文無線網路出貨以WiFi 6為主流，WiFi 6E將開始出貨，並投入WiFi 7，光纖部分，美國大基建帶起需求，前五大電信營運商都有正文影子，同時搶進有線電視寬頻市場，行動網路除搶進5G基地台及專網整體解決方案，更切入低軌衛星用戶接收端產品，2022年第2季送樣，下半年可望小量出貨。