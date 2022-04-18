生技股漲翻天！盤中18檔漲停、興櫃股也瘋狂

本土疫情升溫，生技股大紅燈籠高高掛，在買盤追價下，漲停家數不斷擴大，盤中有18檔生技股攻上漲停，且投機買盤延伸到無漲跌幅限制的興櫃股，盤中有八檔興櫃股漲幅超過10%，漲幅最大的是拉法醫（6848），盤中漲幅達三成。法人表示，今日強勢的生技股仍以疫情受惠股為主，除了新冠快篩和解藥之外，醫材股、藥局股也加入漲勢，不過，指標股亞諾法（4133）今（18）日起被列為處置股，早盤股價一度跌停，雖未鎖住但仍重挫，須嚴防類股有過熱跡象。

上市生技類股指數今日在多檔個股攻頂帶動下，盤中來到69.92點，漲幅超過2%，在各大類股中漲幅居冠，創八個月來新高位置。

亞諾法今起被列為處置股，預收款券、每20分鐘撮合一次。亞諾法先前已遭主管機關調降融資比率為零及提高融券保證金一成，但價格波動仍過度劇烈，因此今起融資比率仍為零、融券保證金成數累計提高二成。

法人表示，以目前疫情狀況來看，台灣防疫相關廠商以快篩受惠最大，除了政府將進行大量採購，包括一般家用、商用、醫用檢測等需求都會同步提升，不過，日前泰博已宣布快篩試劑降價，單劑最低來到170元，泰博為國內目前產能最大的居家快篩試劑廠商，降價舉動將影響市場單價，快篩的利潤率也將下滑。

除了快篩股之外，藥局股也加入漲勢，法人表示，大樹、杏一等藥局通路4月營收可望在防疫商品銷售成長帶動下，有一波爆發，且本土疫情持續延燒，未來不僅口罩是常備的防疫商品，包括消毒、快篩、感冒藥品等，都將成為家用常備品，整體第2季營收樂觀可期。