興櫃戰略新板合格投資人 3月戶數爆發性成長

為推廣興櫃戰略新板，櫃買中心第1季推出多項獎勵活動，其中，3月證券商推廣自然人合格投資人戶數獎勵活動成績揭曉，在全體證券商積極推動下，興櫃戰略新板全體合格投資人數近9萬戶，繳出漂亮成績單。

3月新增自然人合格投資人達17,465戶，較1份的701戶與2月的3,529戶呈現爆發性成長，而證券商推動開戶數前三名依序為元大證券、富邦證券及凱基證券；其中，元大證券3月新增戶數即高達13,384戶，也拿下3月單月及第1季新開戶數冠軍寶座。

第1季證券商獎勵名單可在櫃買中心網站「首頁〉興櫃〉 興櫃戰略新板獎勵活動專區〉證券商推廣自然人合格投資人戶數獎勵活動專區查詢。

櫃買中心表示，為回應證券商在第1季的積極推廣，櫃買中心持續在第2季舉辦各項戰略新板獎勵活動，相信在證券商積極推廣下，可大幅提升興櫃戰略新板知名度，並帶動更多自然人合格投資人認識並進而投資興櫃戰略新板這個板塊。

想更加認識興櫃戰略新板，歡迎至櫃買中心官網「戰略新板專區(網址： www.tpex.org.tw/web/psb/ )」瀏覽。

此外，櫃買中心也提醒第2季新增的自然人合格投資人，只要前往櫃買中心活動網頁( https://quiz.tpex.org.tw/psbq2/ )完成登錄，就有機會獲得Gogoro VIVA KEYLESS電動機車、Apple Watch Series7、AirPods Pro 與超商購物金等獎項。