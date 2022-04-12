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櫃買中心第1季戰略新板登錄抽好禮名單揭曉 第2季開跑

經濟日報 / 記者王奐敏／即時報導

為推動興櫃戰略新板之發展，持續提升戰略新板之自然人合格投資人戶數，櫃買中心自本年1月1日起至3月31日止，舉辦為期三個月之「2022年第1季興櫃戰略新板自然人合格投資人登錄抽好禮活動」，活動得獎名單已經揭曉。

櫃買中心表示，本次活動獲得投資人熱情參與，計有17,147位投資人登錄參加抽獎，共抽出159名得獎者，櫃買中心並提醒已登錄參加本次活動之投資人，可儘快至櫃買中心網頁活動專區查看中獎名單。

本次活動成果豐碩，經櫃買中心統計，有效帶動第1季戰略新板自然人合格投資人累計戶數突破2.5萬戶。為延續第1季活動熱潮並持續增加自然人合格投資人戶數，櫃買中心特自4月1日起加碼舉辦第2季「戰略新板」合格投資人登錄抽好禮活動，櫃買中心表示，只要是未參加第1季抽獎活動的「自然人合格投資人」，前往櫃買中心活動網頁（網址：quiz.tpex.org.tw/psbq2/）完成登錄基本資料，就有機會獲得Gogoro VIVA KEYLESS電動機車、Apple Watch Series 7、AirPods Pro 與超商購物金等豐富獎項，比第1季中獎名額更多，歡迎投資人踴躍參加。

櫃買中心在第2季也針對各證券商持續舉辦各項戰略新板獎勵活動，歡迎證券商至櫃買中心官網「戰略新板專區（網址：www.tpex.org.tw/web/psb/）」瀏覽，該專區內容並涵蓋戰略新板制度介紹、交易資訊、公司簡介與問答集等完整資訊，歡迎各證券商與投資人多加利用。

櫃買中心 證券商

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