藥局股首季營運亮眼 大樹創歷史新高、杏一同期新高

國內疫情拉警報，醫療通路股第1季營收表現亮眼，大樹（6469）首季營收創下歷史新高，杏一（4175）第1季營收亦創下同期新高。醫療通路股首季營收主要受惠於防疫商品帶動，尤其是消毒清潔型商品以及快篩試劑，在本土疫情延燒下，需求不斷成長，以大樹和杏一的3月營收來看，亦已逼近去年三級警戒期間的高峰水準。

大樹3月營收爆發，單月營收10.76億元，年增31.7%，為史上第三高，已逼近去年最高峰5月營收的水準，加上1月營收為歷史新高，使第1季營收來到31.98億元，年增28.62%，創單季歷史新高。法人表示，由於今年1月台灣迎來首例本土Omicron案例，和多起群聚案，加上本土疫情自3月下旬炸開，民眾防疫危機意識升高，使防疫商品備貨增加，帶動大樹兩波營收衝高。

大樹今年預計新增50店，包括商圈型店20間、社區型店30間，整體店數規模可望來到290家。法人表示，大樹今年營運動能除了來自防疫商品需求增加和展店之外，和日本藥局SUGI開設首家複合聯名店已在本月初正式開幕，同時全台已有超過150家大樹藥局引進SUGI商品上架，顯示公司持續深化和SUGI的合作，尤其大樹不僅擁有SUGI台、中、港、澳獨家代理權，還包括東協市場，預計今年可看到大樹以合作模式到海外進行拓店。

杏一公告3月營收為5.8億元，較去年成長10.31%，第1季營收為16.07億元，年增7.63%，創歷史同期新高。杏一表示，台灣新冠肺炎疫情仍處嚴峻之期，本土確診人數不斷攀升，醫院防疫相關規定未能大幅鬆綁，使旗下醫院型門市仍受影響，但社區型門市逐步發揮綜效，帶動首季營運表現。

法人表示，疫情擴散快速，近期居家、辦公都會增加清消次數和儲備，消毒商品包括酒精、乾洗手、消毒液等需求還會上升，另外，快篩也是今年防疫商品的主力，部分藥局門市雖出現缺貨，但主要是短線需求暴增，運輸補貨來不及，目前都已陸續補貨，由於快篩單價不低，對藥局營收貢獻顯著。