戰爭+疫情！化學生技醫療股吸金 成交比重超車航運股

本土確診病例數連續兩天飆破400例，全台居家隔離人數創高，且未來將朝向啟動「輕症居家隔離」方向前進，使防疫物資再度成為焦點；另一方面，俄烏戰爭影發的供需失衡使全球肥料價格飆漲，兩大因素促使化學生技醫療股成為資金避風港，化學生技醫療股指數盤中來到127.53點，漲幅1.3%，且類股盤中成交占比來到14.73%，超車航運類股的11.93%，成為傳產新吸金王。

生技類股今（11）日盤中以快篩族群漲勢最為猛烈，其中，ABC-KY（6598）、泰博（4736）、雅諾法（4133）、寶齡富錦（1760）盤中股價全數攻頂，人氣鼎沸，另外興櫃股的圓點奈米（6797）、普生（4117）漲幅更超過10%。法人表示，疫情逐漸走向輕症且傳染力高，對快篩的需求勢必不斷攀升，尤其國內確診數才在爬坡階段，整體篩檢與醫療量能在確診數持續增加下勢必更為吃緊，未來輕症居家隔離、甚至熱區普篩都會進一步帶動市場需求。

普生表示，旗下GB COVID-19 Ag POCT新型冠狀病毒抗原快篩試劑，除擁有歐盟體外診斷醫療器材標誌並完成註冊，在經過集團全力進行居家型抗原快篩試劑產品臨床收案件數後，已於3月底成功通過台灣衛福部專案製造申請，該試劑檢測僅需10-15分鐘的反應時間，即可準確檢測採集樣本是否感染新冠肺炎病毒，目前將持續規劃拓展東南亞地區銷售業務並爭取當地大型標案合作機會。

泰博也表示，目前已經在國內外銷售超過1500萬劑的抗原快篩試劑，毛利率維持在50%以上。展望未來，各國紛紛解封，採行與病毒共存的政策，抗原快篩試劑、疫苗與抗病毒藥物，已成為後疫情階段的三項防疫主軸，預估2022年在抗原快篩試劑的營收佔比將持續高速成長。