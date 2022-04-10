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櫃買中心與勤業眾信於高雄合辦「戰略新板說明會」

經濟日報 / 記者王奐敏／台北即時報導
櫃買中心上櫃審查部副理藍順得（右二）、勤業眾信聯合會計師事務所上市櫃委員會負責人、會計師黃堯麟（左一）、南區主持會計師郭麗園（左二），以及稅務服務負責人、會計師賴永發（右一），於高雄舉辦之「邁向資本市場－111年度推動戰略新板說明會」會場合影留念。櫃買中心／提供
櫃買中心上櫃審查部副理藍順得（右二）、勤業眾信聯合會計師事務所上市櫃委員會負責人、會計師黃堯麟（左一）、南區主持會計師郭麗園（左二），以及稅務服務負責人、會計師賴永發（右一），於高雄舉辦之「邁向資本市場－111年度推動戰略新板說明會」會場合影留念。櫃買中心／提供

櫃買中心表示，為積極推動創新企業申請登錄戰略新板，於今年4月8日與勤業眾信聯合會計師事務所合作，共同於高雄舉辦「邁向資本市場－111年度推動戰略新板說明會」，吸引近30位高雄地區公司負責人及高階主管與會熱烈交流。

本次說明會共有「邁向資本市場－戰略新板簡介及申請注意事項」及「CFC風暴來襲，掌握稅務動向新戰略」等二個主題，分別加強說明戰略新板相關制度內容、特色及申請程序，暨公司如何因應將於2023年起實施之受控外國企業（CFC）新制度之財稅規劃重點，讓有意進入資本市場之公司可以提早因應準備，與會人員也把握面對面交流機會，於會後就申請登錄戰略新板細節及準備時程等事項進一步交換意見。

櫃買中心指出，戰略新板提供企業另一籌資管道新選擇，讓創新企業得採併送辦理申報簡易公開發行方式，縮短前置作業準備時程，提早進入資本市場。自2021年7月開板迄今，累積已有八家公司申請登錄戰略新板，產業範圍涵蓋資訊數位、生技及其他創新產業等領域，本次說明會期能讓與會公司更加瞭解戰略新板特色、申請條件與程序外，同時表達櫃買中心積極協助優質企業進入資本市場的熱忱，期能吸引更多創新企業登錄戰略新板，為我國資本市場注入新動能。

資本市場 櫃買中心 生技

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