櫃買市場業績發表會下周密集輪番接力四連發

配合上櫃公司2021年度財務報告公告，櫃買中心規劃一系列的櫃買市場業績發表會，將於4月11日、12日、13日及15日接續推出半導體與應用及富櫃200等豐富主題，發表會於櫃買中心官網以線上直播方式舉辦（不開放現場參加），歡迎投資人踴躍觀看。

櫃買中心表示，台灣完整半導體產業鏈具備強大之全球競爭優勢，位居電子產業重要領頭羊地位，除類股市值在整體櫃買市場占比最高逾3成以上，其景氣變動深切影響資本市場之波動外，半導體相關產品在元宇宙、5G、人工智慧（AI）及電動車等各項科技領域亦皆有相當廣泛之應用。

4月11日及4月13日邀請半導體矽晶圓廠商環球晶（6488）、太陽能晶棒與晶片廠商中美晶（5483）、嵌入式非揮發記憶體IP授權服務廠商力旺（3529）、微控制器（MCU）廠商笙泉（3122）、半導體封測材料通路廠商利機（3444）及消費性IC設計廠商通泰（5487）等六家公司經營團隊，線上直播說明公司財務業務最新發展情形及產業概況。

櫃買中心表示，富櫃200指數成分股為櫃買市場市值及流動性最佳的之200檔上櫃股票，該指數與臺灣中小型股票漲跌變化息息相關，係追蹤上櫃股票市場走勢之最佳指標，為利投資人瞭解納入富櫃200指數成分股之上櫃公司，4月12日及4月15日邀請金氧半場效電晶體（MOSFET）廠商杰力（5299）、電源與馬達驅動IC廠商茂達（6138）、靜電防護晶片廠商晶焱（6411）、車用電子零組件廠商同致（3552）、太陽能模組廠商茂迪（6244）及醫藥連鎖通路廠商大樹（6469）等六家公司經營團隊線上直播說明。

這次系列業績發表會各場次簡報資料可於會議前一營業日至活動網頁下載，投資人亦可於活動網頁提問欄位輸入想詢問公司的財務業務問題，另各場次皆有錄製影音檔，置於櫃買中心網站提供投資人點閱觀看，歡迎至櫃買中心網站(網址：https://www.tpex.org.tw；「首頁\最新訊息\櫃買影音」)查詢。